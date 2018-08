Verminkte jongen bezet dodelijk kruispunt 07 augustus 2018

00u00 0

De maat is vol voor Joeri Verbeeck (20) uit Heule bij Kortrijk. Hij werd op 24 april 2015 door een vrachtwagen gegrepen op het kruispunt van de R8 en N50 in Kuurne. Hij verloor een arm en oog en kreeg nadien beloftes dat het kruispunt veiliger gemaakt zou worden. Ruim drie jaar later is er niets gebeurd én op 18 juli 2018 viel zelfs een dode. Een fietser van 64 stierf bij een dodehoekongeval. Verbeeck en vriend Christophe Vanderplancke (44) doen een oproep om op zaterdag 1 september om 16 uur, symbolisch met de start van een nieuw schooljaar, het 'kruispunt des doods' te bezetten. "Stop met de 'schone klap' en doé iets", richt Verbeeck zich tot politici. De actie krijgt steun van burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) plant in februari 2019 werken. Zo komt er een apart verkeerslicht, zodat fietsers er eerder groen licht krijgen dan andere weggebruikers, zoals vrachtwagens. Als die timing niet gehaald wordt, volgen er nog acties. (JME/LPI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN