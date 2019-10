Exclusief voor abonnees Vermeersch wint in Ardooie, Merlier derde 18 oktober 2019

Gianni Vermeersch was gisteren de beste in de Kermiscross in Ardooie. De West-Vlaming van Creafin-Fristads haalde het in een rechtstreeks duel van de 20-jarige Brit Tom Pidcock. Belgisch wegkampioen Tim Merlier vierde zijn rentree in het veld met een derde plek. Thijs Aerts en Nicolas Cleppe vervolledigden de top vijf. Man in vorm Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck waren niet van de partij. Jelle Wallays (25ste), Lars Boom (20ste) en Sean De Bie (16de) reden wel mee. (XC)