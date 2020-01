Exclusief voor abonnees Vermeende slachtoffers Michael Jackson kunnen toch naar rechtbank 06 januari 2020

Doordat in de Amerikaanse staat Californië een nieuwe wet is aangenomen, kunnen James Safechuck en Wade Robson toch hun zaak rond seksueel misbruik tegen Michael Jackson voor de rechter brengen. De twee claimen dat ze als kind door The King of Pop seksueel zijn misbruikt en stapten daarom naar de rechter. De zaak was echter verjaard, want in de Verenigde Staten bestond een wet waarin staat dat slachtoffers van seksueel misbruik zich bij de rechter kunnen melden tot de leeftijd van 26 jaar. Toen Safechuck en Robson vorig jaar hun zaak bij de rechtbank aanhangig maakten, waren zij respectievelijk 36 en 30 jaar oud. De nieuwe wet, die is ingegaan op 1 januari, biedt slachtoffers van seksueel misbruik de mogelijkheid om zich tot de leeftijd van 40 jaar te melden.

