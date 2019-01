Vermeende dief autopsieverslagen zat in Syrië met aanslagpleger 10 januari 2019

Iliass Khayari, de verdachte van de diefstal van de autopsieverslagen van de terreur op 22 maart 2016 is niet alleen een Syriëstrijder, hij verbleef daar in het gezelschap van één van de terroristen die de aanslagen hebben gepleegd. Het gaat om Najim Laachraoui, die zich op Zaventem opblies en eerder ook de bommen maakte voor de terreur in Parijs. Toch wijst alles erop dat de diefstal niet doelgericht is gebeurd. Er werden immers ook andere zaken gestolen en het lijkt uitgesloten dat de dader kon weten wat er precies op de harde schijf stond die hij meenam. (GVV)

