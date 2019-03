Vermassen haalt zwaar uit naar advocaat van vader 23 maart 2019

00u00 0

Dat de advocaat van Steven Pans de voorwaardelijke celstraf voor de moeder van Eline "een verkeerd signaal voor de maatschappij" noemde, is bij Jef Vermassen in het verkeerde keelgat geschoten. "De strafmaat heeft met de burgerlijke partijen niets te maken", zei Vermassen, advocaat van de moeder van Eline, in het 'VTM Nieuws'. "Zij mogen zich daar niet mee bemoeien."