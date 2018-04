Vermant: "Willen echt nog iets maken van play-off 2" OH Leuven - W.-Beveren 0-0 30 april 2018

Na 21 wedstrijden met ten minste één tegendoelpunt kon Waasland-Beveren nog eens de nul houden. Met een hertimmerde ploeg van gemiddeld goed 22 jaar oud. "De jongste maanden scoorden we te weinig en slikten we te gemakkelijk tegengoals. Daarom stapte ik af van onze gebruikelijke 4-3-3 en koos ik voor een 3-5-2", zei de veelgeplaagde coach. Enigszins verbloemend, want Vermant opteerde voor een vijfmansdefensie en speculeerde op de counter. "Wij speelden defensief een prima wedstrijd, waarbij ook de middenvelders en de aanvallers ditmaal hun verdedigende opdracht naleefden. Het toont aan dat de spelers die ik opstelde, samen met mij, echt nog iets willen maken van play-off 2. Alleen in de aanvangsminuten en in het slotkwartier hadden wij het moeilijk en voorkwam Goblet een tegentreffer." (HML)

