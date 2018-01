Vermant wil geen pottenkijkers 00u00 0

Gistervoormiddag werd er pittig getraind. Te pittig misschien, want zowel Seck (trap op de knie) - er was in dat transferdossier overigens geen beweging -, Jans (voetzool) als Myny (knie) moest de training voortijdig staken. In de namiddag warmde het trio preventief individueel op en trok erna naar de fitness. Voor het overige hebben we het raden naar wat er tijdens de (tactische) namiddagtraining gebeurde, want Sven Vermant duldde geen pottenkijkers. Omdat er onder andere op stilstaande fases werd getraind, waren er geen journalisten welkom. (MVS)