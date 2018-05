Vermant vandaag op straat? 09 mei 2018

00u00 0

De dagen van Sven Vermant lijken geteld. Amper was er afgefloten in Zulte Waregem - Waasland-Beveren, of het bestuur van de bezoekers verliet het Regenboogstadion. Dat de Waaslanders volgend seizoen niet meer verder zouden gaan met Vermant was al enkele weken beslist, maar de 8-0 lijkt alles te hebben versneld. Gisteravond laat werd er immers in allerijl nog een spoedvergadering belegd met het Beverse bestuur. Enige mogelijke conclusie is dat de dagen van Vermant nu al geteld zijn. Vermoedelijk wordt hij vandaag ontslagen. Waasland-Beveren haalde onder Vermant 15 op 51, in de laatste 11 matchen pakte hij slechts 5 punten meer. (MVS)