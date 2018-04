Vermant ter discussie na 3 op 30 23 april 2018

De kans dat Sven Vermant als T1 van Waasland-Beveren aan volgend seizoen begint, is na de thuisnederlaag tegen Lierse alleen maar nóg kleiner geworden. Hijzelf is zich naar verluidt van geen kwaad bewust. Zelfs de officiële clubwebsite van Waasland-Beveren was zo eerlijk om te spreken van "een zwakke vertoning".

