Vermant gelast oefenmatch af

Geen oefenwedstrijd tegen het Zuid-Koreaanse Seoel vrijdagnamiddag voor Waasland-Beveren. Kersvers trainer Sven Vermant gaf de voorkeur aan een extra training in de plaats. "We spelen trouwens dinsdag (morgen, red.) al een oefenwedstrijd tegen Darmstadt. En op training kan je toch nog net iets meer corrigeren. Ik vond het nuttiger voor mezelf en voor de groep om nog wat tactische zaken in te slijpen op training. Na de stage zijn er trouwens ook al drie matchen in tien dagen", luidde het. Boljevic (zaterdag ziek) werkte individueel. Demir en Camacho warmden apart op en pikten dan aan. Goblet (buikkrampen) staakte de training. (MVS)