Vermant: "Gefaald op de cruciale momenten" 05 maart 2018

Geen play-off 1 voor Waasland-Beveren. Racing Genk en Philippe Clement telden de Waaslanders zaterdag definitief uit. "Dat is heel jammer", zuchtte coach Sven Vermant. "We zijn er heel dicht bij geweest, maar ik denk dat we op de cruciale momenten de punten niet gepakt hebben die we verdienden. We hebben voetballend misschien wel getoond dat we een plaats bij die eerste zes kunnen rechtvaardigen, maar als je dat niet in puntengewin kunt omzetten, dan grijp je ernaast. Hoe ontgoochelend zoiets ook is, we moeten verder. Jammer genoeg voor ons zal dat in play-off 2 zijn." (KDZ)

