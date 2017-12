Vermager je van te kussen? 00u00 0

En of er de komende dagen weer duchtig gekust zal worden. Met bij koppels ongetwijfeld een intensere kus. Dat is alvast goed nieuws voor wie vanaf januari van plan is op zijn of haar gewicht te letten. Want volgens The American Journal of Medicine is elke kussende minuut goed voor 5 verbrande calorietjes. En dit omdat een (tong)zoen liefst 34 verschillende spieren in ons gezicht aan het werk zet. Minder smakelijk: bij een intense kus worden naast 80 miljoen (!) microben ook 9 milliliter water, 0,7 milligram eiwitten, 0,71 milligram vetten en 0,45 milligram zout uitgewisseld. (StV)

