Vermaelen zit voor op schema 02 juni 2018

De bondscoach is hoopvol. Ingegeven door de update van zijn medische staf. "Thomas Vermaelen zit voor op het vooropgestelde schema. Hij herstelt heel goed." Vermaelen, die halfweg mei uitviel met een klein scheurtje in de hamstring, lijkt zo op tijd fit te geraken voor Rusland. Al wil Roberto Martínez nog steeds wachten tot maandag om een beslissing te nemen of hij de verdediger al dan niet opneemt in zijn selectie. "We gaan optimaal gebruikmaken van de reglementen. Op 4 juni zullen we knoop doorhakken."

