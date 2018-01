Vermaelen valt uit 22 januari 2018

00u00 0

Wat een brute pech voor Thomas Vermaelen. Net wanneer de 32-jarige Rode Duivel zich tot een certitude in de verdediging van FC Barcelona heeft opgewerkt - hij was aan zijn dertiende wedstrijd op rij bezig bij de Catalanen - gooit een nieuwe blessure weer roet in het eten. In een spurtje met Sergio Leon van Real Betis greep Vermaelen plots naar de hamstrings aan zijn linkerbeen. Trainer Ernesto Valverde kon niet anders dan hem te vervangen en Samuel Umtiti in te brengen, die nog maar net zelf terug is na twee maanden blessureleed. Over de ernst van Vermaelens blessure was gisterenavond nog niets geweten. Vermoedelijk zal nu aanwinst Yerry Mina speelminuten krijgen. (VH)

