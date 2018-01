Vermaelen twee tot drie weken out 23 januari 2018

Zijn blessure zal hem niet lang aan de kant houden. Thomas Vermaelen liep tegen Betis een scheurtje in de hamstring op, maar over twee tot drie weken zou hij weer hersteld moeten zijn. De blessure op zich vormt dus geen groot probleem, maar de vraag is of onze landgenoot snel weer zijn plaats in de ploeg van Barcelona zal kunnen afdwingen. Vermaelen werd tegen Betis vervangen door de Franse international Umtiti, die hij zelf eind november verving na een blessure. (RN)