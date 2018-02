Vermaelen traint weer met Barça 16 februari 2018

Thomas Vermaelen (32) is verlost van zijn hamstringblessure. Gisteren trainde hij voor het eerst weer voluit mee met de groep bij FC Barcelona na drie weken rust. Vermaelen liep op 21 januari in de competitiematch tegen Betis een scheurtje in de hamstrings op en zag zich daarbij vervangen door Samuel Umtiti. Eerder in het seizoen had Vermaelen zijn kans gekregen na een blessure van diezelfde Umtiti. De Rode Duivel speelde dertien wedstrijden op rij, waarvan elf in de basis en kreeg daarbij lof voor zijn prestaties. Of de centrale verdediger zaterdag al speelklaar raakt voor het competitieduel tegen Eibar is onzeker. Gezien zijn blessuregevoeligheid wil Barcelona wellicht niet overhaasten. (BF)