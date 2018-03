Vermaelen speelt 90 minuten 02 maart 2018

FC Barcelona is gisteravond ondanks een knappe vrijschop van Messi niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel bij Las Palmas. De competitieleider ziet naaste achtervolger Atlético Madrid zo naderen tot op vijf punten. Zondag is Atlético te gast in Camp Nou. Rode Duivel Thomas Vermaelen speelde de ganse wedstrijd. Nog in Spanje bleef Sociedad op een 0-0-gelijkspel steken op het veld van Betis. Adnan Januzaj begon op de bank en mocht in het slotkwartier in actie komen. (TTV)