Vermaelen sluit donderdag aan 20 maart 2018

De kamer van Thomas Vermaelen in het Martin's Red Hotel blijft voorlopig leeg. De verdediger laat zich in Barcelona behandelen aan zijn enkelblessure. Normaal gezien sluit hij donderdag aan en is hij inzetbaar dinsdag. Over Thibaut Courtois (hamstring) valt vrijdag een beslissing, wellicht is hij out voor Saoedi-Arabië. Jordan Lukaku sukkelt met de knieën, Divock Origi en Thorgan Hazard incasseerden bij hun clubs een stevige tik, maar het trio moet, behoudens verrassingen, in staat zijn om aan te treden. (PJC/SK)