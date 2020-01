Exclusief voor abonnees Vermaelen pakt Japanse beker 1 JANUARI EN AL PRIJS 02 januari 2020

00u00 0

Het is de Champions League niet, maar toch: de trofeekast van Thomas Vermaelen (34) is weer wat voller. De Rode Duivel won met Vissel Kobe de Japanse Beker van de keizer tegen de Kashima Antlers. Na Ajax, Arsenal en Barcelona is Kobe de vierde club waarmee Vermaelen een beker heeft gewonnen. De Japanse finale was overigens de eerste voetbalmatch in het olympische stadion voor 2020.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis