Vermaelen out voor Rusland, wat met De Bruyne en Kompany? 13 maart 2019

Kopzorgen voor Roberto Martínez. De Spaanse krant AS meldde gisteren dat Thomas Vermaelen een maand extra out is. De verdediger blesseerde zich een maand geleden in de thuiswedstrijd tegen Valladolid. Een contractuur werd gedacht. De Rode Duivel zou naar schatting een maand niet kunnen spelen. "Maar de club legt er zich bij neer dat hij niet fit zal zijn voor het einde van de maand", klinkt het in AS. "Normaal gezien duurt zo'n blessure zeven tot tien dagen. Bij hem anderhalve maand."

