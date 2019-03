Vermaelen opnieuw fit 18 maart 2019

00u00 0

Potentiële vervangers van Kompany in het hart van de defensie: Jason Denayer en Thomas Vermaelen. De eerste scoorde de voorbije weken punten - de wedstrijd in Barcelona buiten beschouwing gelaten - en dient zich aan voor een plek in de basis. Gisteravond stond hij in de basis in de zege van Lyon tegen Montpellier (3-2). Bondscoach Roberto Martínez kan tevens weer een beroep doen op Vermaelen, opnieuw fit na een wekenlange afwezigheid vanwege een contractuur. Vermaelen ontgoochelde, ondanks zijn gebrek aan ritme, nooit voor de de Rode Duivels en is een optie centraal naast Vertonghen en Alderweireld. Hij kwam gisteren niet in actie.

