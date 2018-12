Vermaelen opnieuw een maand out 18 december 2018

00u00 0

Het verhaal van zijn Barcelona-carrière. Thomas Vermaelen (33) liep een spierscheur op in de kuit en ligt minstens een maand in de lappenmand. Eerder dit seizoen stond hij met een liesblessure al zeven weken aan de kant. Vermaelen moest zondag tegen Levante al na 51 minuten gewisseld worden. Het is zijn 17de blessure sinds hij Arsenal medio 2014 verruilde voor Barcelona. Hij miste daardoor al bijna honderd wedstrijden van de Spaanse topclub. Vermaelen kreeg de voorbije weken mondjesmaat zijn kans dankzij de blessure van Umtiti. Barça hoopt deze winter een bijkomende verdediger te halen. Voor Vermaelen is het na het seizoen sowieso afgelopen op Camp Nou. Zijn aflopende contract wordt straks niet verlengd. Hij hoopt in Engeland een nieuwe werkgever te vinden. (KTH)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN