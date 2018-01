Vermaelen: opnieuw 90 minuten 00u00 0

Barcelona zal in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Copa del Rey nog vol aan de bak moeten. Barça, dat zonder zijn grote sterren aantrad, speelde in de heenwedstrijd op bezoek bij Celta de Vigo 1-1 gelijk. Barça klom na een kwartier op voorsprong via Arnaiz, Celta maakte gelijk langs Sisto. Thomas Vermaelen speelde de hele partij. De return staat op 11 januari op de agenda. Real Madrid won met 0-3 bij tweedeklasser Numancia en maakte de terugmatch overbodig. (RN)