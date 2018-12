Vermaelen maakt wederoptreden met bekerzege 06 december 2018

The Verminator is back. Thomas Vermaelen maakte gisteren zijn wederoptreden in het bekerduel tegen tweedeklasser Cultural Leonesa. De verdediger stond zeven weken aan de kant met een liesblessure. Vermaelen speelde meteen negentig minuten. Na de povere 0-1-zege uit de heenmatch, won Barça de return in Camp Nou vlot met 4-1. Daar mocht het vooral Ivan Rakitic voor danken. Denis Suárez (2x), Munir El Haddadi en Malcom zorgden voor de goals. (VDVJ)