Exclusief voor abonnees Vermaelen krijgt "welverdiende rust", Chadli terug naar Anderlecht 19 november 2019

Wisselen om te wisselen gaat-ie niet doen, maar "we kunnen wel enkele frisse benen gebruiken", aldus Martínez. "Want de match tegen Rusland was veeleisend." Zo krijgt de toen net op tijd opgelapte Thomas Vermaelen (kuit) straks rust. "Welverdiend", zei de bondscoach er snel bij. "Wat Thomas in Rusland liet zien, was ongelooflijk. Hij is een voorbeeld voor de jeugd. Zijn attitude, hoe hij verdedigt, hoe hij altijd klaar staat voor de ploeg. Fantastisch."

