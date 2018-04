Vermaelen en Barça niet langs Celta 18 april 2018

Thomas Vermaelen stond in de basis, maar raakte met Barcelona niet verder dan een 2-2-gelijkspel op het veld van Celta de Vigo. Barça kwam twee keer op voorsprong, maar kon dat na de uitsluiting van Sergi Roberto niet vasthouden. Doelman Ter Stegen ging pijnlijk in de fout bij de 2-2. Zo blijft Barcelona wel de ongeslagen leider in de Spaanse competitie. De voorsprong op Atlético Madrid bedraagt twaalf punten.