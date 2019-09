Exclusief voor abonnees Vermaelen: 2de goal in 10 jaar 10 september 2019

Scoren is niet zijn grootste kwaliteit. Thomas Vermaelen pikte gisteren zijn tweede interlandgoal mee. De verdediger van het Japanse Vissel Kobe verdiende in Glasgow zijn 75ste cap en onderlijnde die met zijn tweede doelpunt voor de Duivels. Voor het eerste moeten we bijna tien jaar terug in de tijd. Op 14 november 2009 maakte Vermaelen toen de tweede treffer in een oefeninterland tegen Hongarije (3-0). Zijn doelpunt van gisteren was met andere woorden ook het eerste in een wedstrijd met inzet.