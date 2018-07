Verloren zoon weer terecht 25 juli 2018

Eindelijk is hij terug. Mehdi Carcela sloot gisterenochtend opnieuw aan bij Standard. De Marokkaanse international trainde meteen voluit mee. Hij moest in principe vorige week maandag de training hervatten, maar daagde niet op. Carcela nam een weekje extra vakantie na het WK in Rusland. Er wacht hem daarvoor een fikse boete. Op zijn eerste trainingsdag mocht hij meteen Orlando Sá opnieuw verwelkomen. De Portugees werd opnieuw officieel voorgesteld. Een paar maanden na zijn vertrek naar China keerde hij al terug naar Standard. "Een heel speciale club. Mijn gezin houdt van de stad, ik ook. Ik heb hier vrienden én ik ben altijd in contact gebleven met de mensen van de club. Weet je: toen ik voor het eerst terug binnenkwam in de kleedkamer na mijn transfer... Het was een déjà-vu." De Portugese aanvaller is naar eigen zeggen nog niet honderd procent fit. Of hij vrijdag al kan spelen tegen AA Gent is om die reden nog onduidelijk. (FDZ)

