Exclusief voor abonnees Verloren gewaande jas maakt hilarische wereldreis 31 december 2019

00u00 0

Een 37-jarige Limburger is door zijn vrienden op een bijzondere manier in de maling genomen. Terwijl Jo Creten in de overtuiging leefde dat hij zijn nieuwe jas was kwijtgespeeld, reisde het kledingstuk de wereld rond. Van de Dode Zee over de Mayasteden tot Route 66: Jo's jas was overal. "Vorig jaar gingen we met de vriendenkliek naar een wijnproeverij in Sint-Truiden", begint Jo zijn verhaal. "Het was er gezellig, maar de nadien kwam ik tot de vaststelling dat ik mijn nieuwe blauwe jas had laten liggen. Timmy, een vriend van mij, zou 'm voor me ophalen, maar keerde zonder resultaat terug." Omdat Jo zijn spullen wel vaker laat rondslingeren, besloten zijn vrienden hem een ludiek lesje te leren. Telkens iemand op reis ging, nam hij ter plaatse een selfie met de jas. Zo deed het kledingstuk dit jaar 23 bestemmingen over de hele wereld aan. "Enkel de Mount Everest is ons niet gelukt, want daar moest de bagage minimaal zijn", aldus Timmy. Na de wereldreis belandde de jas uiteindelijk als pakje onder de kerstboom, samen met het reisalbum.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis