Verloren gevlogen wedstrijdduif? "Draai ze maar in de soep" 22 augustus 2018

Amper 5 procent van de geringde duiven die verloren vliegt en in een opvangcentrum terechtkomt, wordt teruggehaald door de eigenaar. De duivenmelker is meestal niet meer geïnteresseerd in het dier. "'Draai ze maar in de soep' is het antwoord dat onze medewerkers krijgen", zegt Jan Rodts van de Vogelbescherming Vlaanderen.Opvangcentra voor dieren zitten vol met duiven. Het zijn vaak geringde duiven die wedstrijden vliegen, nationale en internationale, maar niet meer thuis geraken. De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond reageerde in het Radio 1-programma 'De Ochtend'. "We zijn ons bewust van het probleem", zegt voorzitter Frans Hermans, "maar in principe sensibiliseren we onze leden om elke duif waar mogelijk op te halen."

HLN