Verloofde van moordenaar Aziatische vrouw getuigt: “Dat ik twee jaar nooit iets vreemds aan hem heb opgemerkt” Stephanie Romans

10 november 2018

00u00 0 De Krant De verloofde van John V. (29) kan niet geloven dat de vader van haar kind twee jaar geleden een Aziatische vrouw (zie robotfoto) doodde en haar in brand stak. Op 20 november zouden ze zelfs met elkaar trouwen. "Ik en mijn zoon zijn ook slachtoffer", zegt ze. De man heeft inmiddels bekend.

De politie bonkte donderdagochtend vroeg op de voordeur van het huis van John V. in Zonnebeke. "Huiszoeking!" De verloofde van John V. was stomverbaasd. "Ik had geen flauw idee waarom de speurders bij ons moesten zijn", zegt S., die liever niet met haar voornaam in de krant wil.

Toen de speurders haar vertelden dat het gerecht haar toekomstige echtgenoot verdacht van een onopgeloste moord uit 2016, kon ze het amper geloven. Nooit merkte ze de afgelopen twee jaar iets vreemds op aan haar vriend, waar ze over twee weken mee zou trouwen op het gemeentehuis.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN