Verlofaanvragen pieken in examentijd

Ook deze examenperiode doet het aantal verlofaanvragen in bedrijven weer een sprong omhoog. Ouders willen thuis blijven om hun studerende kinderen bij te staan of om er zeker van te zijn dat ze hun leerstof wel goed doornemen. Volgens hr-dienstverlener SD Worx zijn er in juni traditioneel meer aanvragen voor verlof en thuiswerk dan in andere maanden, zo meldt VTM NIEUWS. Tijdens de blokperiode nemen op sommige dagen dubbel zoveel ouders vrijaf in vergelijking met de rest van het jaar. Volgens een andere hr-dienstverlener, Attentia, zijn het vooral de vrouwen die de studenten bijstaan. Tijdens de examenperiode nemen 48 % meer vrouwen een halve dag verlof tegenover 18 % bij de mannen.