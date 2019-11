Exclusief voor abonnees Verlof aanvragen kan nu ook via app 30 november 2019

Je verlof regelen met een simpele klik of een app? 88 procent van de werknemers zou dat handig vinden, zo blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener SD Worx. Maar op dit moment kan slechts één op de vier zijn of haar vakantie mobiel regelen. Om aan die vraag tegemoet te komen, lanceert SD Worx 'Digitale Assistent', een app die administratieve hr-zaken vergemakkelijkt. Werknemers kunnen er ziektebriefjes mee indienen, vakantie aanvragen of hun loongegevens raadplegen. "Er is ook een 'chatbot' die vragen beantwoordt over ouderschapsverlof", klinkt het. "Werknemers kunnen de teamkalender zien als ze verlof willen aanvragen en werkgevers kunnen de interne communicatie verbeteren met een pushberichtje naar de hele vloer."

