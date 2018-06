Verlinden keeperstrainer Cercle 09 juni 2018

Van een opmerkelijke terugkeer gesproken: Dany Verlinden is de nieuwe keeperstrainer van Cercle Brugge. De 54-jarige ex-Rode Duivel verdedigde zestien seizoenen het doel van Club Brugge. Na acht seizoenen als keeperstrainer werd Verlinden aan de kant geschoven voor Philippe Vande Walle. "Je verleden telt niet in topsport", weet Verlinden. "Voor mij is Cercle Brugge een mooie kans en een geweldige uitdaging. Het sportieve project, in samenwerking met Monaco, spreekt me enorm aan. Ik wou graag terug naar België na zes jaar buitenland (bij Al Shabab, Club Africain en Stoke City, red.). Als je dan meteen weer op het hoogste niveau aan de slag kan, hoef je niet lang te twijfelen." T1 Guyot zal bij Cercle verder geassisteerd worden door zijn 41-jarige landgenoot Benoît Tavenot (ex-Bastia) en José Jeunechamps. (LUVM)

