Exclusief voor abonnees Verlies van 3,3 miljoen in Ghelamco Arena: Gent vreest financiële kater 11 september 2019

00u00 0

Een verlies van 3,3 miljoen euro in een vennootschap achter de Ghelamco Arena zorgt voor ophef in Gent. Het nieuwe stadsbestuur is bang dat de put door hen gedempt zal moeten worden en eist uitleg van het oude stadsbestuur. Via een aangetekende brief vraagt schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open Vld) om duidelijkheid aan onder meer ex-schepen van Financiën en partijgenoot Christophe Peeters. Die sust en zegt dat het huidige verlies geen enkel risico inhoudt voor de stad, omdat er binnen enkele jaren forse winsten gemaakt zouden worden. Souguir wil het zekere voor het onzekere nemen en eist een schriftelijke uitleg tegen het einde van september. Naast het verlies is er ook onduidelijkheid over de transactie van een parking waar de stad Gent 800.000 euro op verloren zou hebben. Tot slot eist men dat de vennootschap achter de Ghelamco Arena, de cvba Arteveldestadion, haar boekhouding overdraagt. (JBG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis