Exclusief voor abonnees Verlies tegen KVO was eerste nederlaag voor Kompany in 15 maanden 30 juli 2019

00u00 0

"Hoe ontgoocheld ik ben? Het was mijn eerste nederlaag in anderhalf jaar", grijnsde Vincent Kompany na het 1-2-verlies tegen KV Oostende. Een tikkeltje overdreven. Zijn laatste nederlaag in clubverband dateerde van 7 april 2018, met Manchester City in de derby tegen United (2-3). Toen scoorde Kompany de openingsgoal, maar maakte United een straffe comeback. Sindsdien speelde 'The Prince' 29 officiële wedstrijden in clubverband in 15 maanden tijd en verloor hij nooit. Tot afgelopen weekend dus, tegen - met alle respect - máár KV Oostende. 't Moet even slikken geweest zijn voor Kompany. (ABD)