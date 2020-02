Exclusief voor abonnees Verliefd boek voorgelezen 08 februari 2020

Na 'Het boze boek', 'Bedtijd voor boek' en 'Het boek is bang', is er speciaal voor Valentijn 'Het boek is verliefd', deel vier van een leuke reeks peuterboeken rond herkenbare gevoelens. De auteurs nemen je uk op een speelse manier op sleeptouw: op wie zou Boek verliefd kunnen zijn? Op een ander boek? Op een stuk speelgoed? Of op jou? Door samen met muis Boek actief te helpen, leren kinderen dat ook anderen gevoelens hebben en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Het boek is verliefd. Ramadier & Bourgeau. De Eenhoorn. € 13,50. Vanaf 2 jaar.

