Verlichtingspaal vat vuur 30 januari 2019

De Leuvense brandweer heeft zondagavond een melding van een brandende verlichtingspaal in de Borstelsstraat in Kessel-Lo gekregen. Ze bestreden met succes het vuurtje met een poederblusser. Er was amper schade. Meer dan waarschijnlijk lag een kortsluiting aan de oorzaak. (SVDL)