Verlichte avondfeestmarkt 24 augustus 2018

Het centrum van Beveren wordt vanavond opnieuw omgetoverd tot één grote feestmarkt. Op en rond de Grote Markt en in de voornaamste winkelstraten staan tal van marktkramers opgesteld. Ook de handelaars uit het centrum van Beveren zetten hun beste beentje voor. De avondfeestmarkt start om 17 uur. Snuisteren tussen kunst en kitsch kan op twee rommelmarkten van vrijdag van 17 tot 22 uur in de Stationsstraat en zaterdag van 14 tot 18 uur in de Oude Zandstraat. De scouts Sint-Martinus "on wheels" zijn dit jaar opnieuw de gidsen op het knotsgekke gekkefietsenparcours. Het parcours is wel verhuisd van de N70 naar de Donkvijverstraat. Na het groot succes vorig jaar zijn er ook terug 'diertjes op wielen'. Kinderen kunnen er terecht op vrijdagavond en op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. (PKM)

