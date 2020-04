Verlenging, maar zeker geen verstrenging: maatregelen minstens tot 3 mei van kracht Astrid Roelandt

14 april 2020

05u00 2 De Krant Morgen zal de Veiligheidsraad de coronamaatregelen verlengen. Minstens tot 3 mei, al lijkt half mei realistischer. Ondanks het feit dat almaar meer Belgen de regels aan hun laars lappen, zit er geen verstrenging aan te komen.

Het zonnige paasweekend deed onze gehoorzaamheid aan de coronamaatregelen geen goed. Tot groot ongenoegen van de virologen en de zorgsector. "Een Wuhan-style lockdown komt dichterbij", waarschuwde Marc Van Ranst. Toch zijn er geen plannen om morgen, wanneer de Nationale Veiligheidsraad samenkomt, extra beperkingen in te voeren. Bij verschillende ministers klinkt het dat de maatregelen streng genoeg zijn. "Het is een kwestie van ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd."

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) kondigt aan dat er daarom "jammer genoeg" meer controles zullen komen. De afgelopen weken werden al meer dan 27.000 pv's uitgedeeld voor overtredingen tegen de coronaregels. "Ik denk niet dat we op dit moment naar nog strengere maatregelen kunnen gaan", aldus nog De Crem. "Maar als we zien dat de incidenten van nu over enkele weken tot een piek leiden, moeten we dat misschien wél doen. En dan duurt het nog langer vooraleer we ons gewone leven kunnen hernemen." Experts hopen dat het iets frissere weer er deze week voor zorgt dat we met z'n allen weer wat meer in ons kot blijven.

In Frankrijk is de lockdown gisteravond verlengd tot 11 mei. Nadien zouden bijvoorbeeld de scholen geleidelijk weer opengaan. Half mei lijkt viroloog Steven Van Gucht ook voor ons land een realistische optie om van strategie te veranderen, al zal de Veiligheidsraad vermoedelijk opnieuw in twee stappen werken: minstens tot 3 mei, met kans op verlenging.

