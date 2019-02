Verleider 'Temptation Island' vrijgesproken voor diefstal 05 februari 2019

De Antwerpse strafrechter heeft Redwan El Bakkali (31) uit Antwerpen, die jaren geleden meedeed als verleider aan 'Temptation Island', vrijgesproken voor het stelen van 46.000 euro van zijn vroegere werkgever. De man werkte in 2016 en 2017 als assistent-shopmanager in kledingzaak Jack&Jones op de Meir. Toen de hoofdzetel in Denemarken vaststelde dat die winkel het hoogste stocktekort had van alle winkels in Europa, werd een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat El Bakkali liefst 161 aankopen geannuleerd had, vijf keer meer dan de shopmanager die vaker van dienst was. De kledingstukken van die geannuleerde aankopen waren uit de stock verdwenen. El Bakkali zou in totaal 46.800 euro van zijn werkgever ontvreemd hebben, maar ontkende. Volgens hem vertoonde het kassasysteem geregeld mankementen. De rechtbank vond de schuld van El Bakkali, voor wie achttien maanden cel en 1.600 euro boete was gevorderd, niet bewezen.

HLN