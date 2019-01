Verleider Maxime houdt niet van onenightstands TEMPTATION ISLAND 31 januari 2019

00u00 0

De namen van de verleidsters kennen we al, maar over de mannelijke singles uit het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' bleef het - met uitzondering van Jietse uit Blankenberge - stil. Tot nu, want ondertussen bereikte ook de naam van sportieveling Maxime (24) onze redactie. Bij hem valt vooral z'n taalgebruik op. Hij spreekt weliswaar Nederlands, maar flink doorspekt met Engels. "Dat komt omdat ik ben opgegroeid in Dubai", verduidelijkt hij. "Toen ik 3 jaar was, kreeg mijn vader van luchtvaartmaatschappij Emirates de vraag om voor hen in Dubai te gaan werken en verhuisden we. Vorig jaar kriebelde het bij mij om België te leren kennen en ben ik naar hier gekomen." Eenmaal hier duurde het niet lang voor Maxime, die nu in Sint-Truiden woont, besliste om zich in te schrijven voor 'Temptation Island'. Naar eigen zeggen zijn z'n troeven zijn sociaal karakter, zijn talenknobbel en zijn flinke bos haar. "Ik geloof niet dat er veel trouwe mensen zijn. Ze bestaan uiteraard wel, maar ik tast graag grenzen af. Zelf heb ik al een vijftal relaties gehad. Ik heb ook enkele onenightstands achter de rug, maar ik vind het achteraf wel raar. Je weet nooit wat er daarna nog gaat gebeuren. En eerlijk: je voelt je ook een beetje gebruikt. Ik ben op dat vlak nogal van de oude stempel, vrees ik", lacht hij. (IDR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN