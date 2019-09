Verlanglijstje van 3 miljard euro zorgt voor verlengingen bij Vlaams formatie Astrid Roelandt en Isolde Van Den Eynde

28 september 2019

05u00 2 De Krant Ook vandaag wordt u niet wakker met een nieuwe regering. De onderhandelaars geraakten het niet eens over de centen. Maar dat Jambon I zijn stempel zal drukken op Vlaanderen, is wel al zeker. Dit weten we.

"Mijn zoon trouwt morgen (zaterdag) en ik zal daar zijn", lacht Crevits als ze de vergaderzaal binnenstapt. De zalen waar de partijen zondag een optie op hadden om hun congres te houden - de Antwerpse stadsschouwburg voor N-VA, het Diamantcentrum voor Open Vld en het Brussels Museum voor Schone Kunsten voor CD&V - blijven zo goed als zeker leeg.

Eigenlijk had het regeerakkoord er gisteren al moeten liggen, maar om 3 uur 's ochtends besloten de onderhandelaars hun bed op te zoeken. De begrotingsbesprekingen - 'money time' - waren toen nog niet eens begonnen en beloofden nog een harde noot te worden. In de namiddag pikten ze daarom de draad weer op, maar om 23 uur hielden de onderhandelaars het voor bekeken. "Er moeten nog te veel budgettaire oefeningen gebeuren", klonk het in koor.

Jobkorting of niet?

Eerst en vooral moet de regering op zoek naar 600 miljoen euro om het gat dat er al was te dichten. Als het echt gedicht moet worden tenminste, want het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering pas tegen het einde van de legislatuur op een begroting in evenwicht mikt, zoals Theo Francken (N-VA) ook al verkondigde deze week - tot ergernis van Open Vld. Een alternatief om sneller naar een evenwicht te geraken, is ook om enkele grote investeringen - infrastructuurwerken - buiten de begroting te houden.

En dan zijn er nog de verlanglijstjes ter waarde van 3 miljard euro. Het plan om de registratierechten bij de aankoop van een (eerste) woning te verlagen (van 7 naar 5% was het aanvankelijke plan) zou bijvoorbeeld een serieus gat in de begroting slaan, omdat er ineens veel inkomsten wegvallen. In ruil zou de woonbonus (het fiscaal voordeel dat je jaarlijks krijgt als je een lening afsluit) wel afgeschaft worden bij de aankoop van een (eerste) woning, maar dat is een besparing die zich maar op lange termijn laat voelen.

Beste vrienden

De regering wil het voor mensen met een laag loon ook aantrekkelijker maken om te werken dan om een uitkering te krijgen, via een jobkorting: een belastingvoordeel voor wie werkt. Om echt effect te hebben, en mensen substantieel meer te geven per maand, moet je daarvoor 500 miljoen euro vrijmaken.

Open Vld bleef de voorbije dagen ook hameren op een verdere verlaging van de successierechten. De partij wilde - zoals N-VA eerder ook al voorstelde - 'beste vrienden' laten erven tegen een lager tarief. Hoeveel mensen daar gebruik van zouden maken en hoeveel budget er dus voor nodig is, is moeilijk in te schatten. Ook andere pistes lagen op tafel, maar allicht zal een verlaging van de successierechten het regeerakkoord niet halen. CD&V vindt dat het geld beter voor andere dingen gebruikt kan worden.

Geen nieuwe belastingen

Er is ook de belofte dat de energiefactuur niet zal stijgen. Zonder dat de regering iets doet, gaat ze de komende jaren zelfs automatisch naar omlaag omdat de overheidssteun voor onder meer groenestroomcertificaten afneemt. Mogelijk wordt er nog een extra inspanning gedaan, om 'onlogische' kosten zoals straatverlichting uit de factuur te halen. Dat zal dan wel betaald moeten worden met algemene middelen - niemand wil een extra taks invoeren.

Nieuwe belastingen komen er tout court niet, benadrukt iedereen. Ook de afschaffing van de provinciebesturen - een stokpaardje van N-VA maar onaanvaardbaar voor CD&V - is zoals verwacht van tafel. Gemeenten zullen ook niet gedwongen worden om te fuseren, maar de vraag is of deze regering net als de vorige een aantrekkelijk voorstel zal uitwerken om hen daar toch toe te verleiden. Voorts staat het vast dat het inburgeringstraject voor nieuwkomers voortaan betalend wordt, maar de grote vraag is hoeveel dat zal kosten. Voor CD&V moet het een symbolische bijdrage zijn, N-VA ziet het liever wat duurder. De drempel voor sociale voordelen (kinderbijslag, sociale woningen) voor nieuwkomers gaat omhoog. Ook de Vlaamse canon zou er komen.