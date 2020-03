Exclusief voor abonnees Verlamd, maar een echte levensgenieter Robert Maggen (72) uit Opitter 26 maart 2020

Robert -'Rob'- Maggen was als oudste van acht kinderen altijd al een bekende figuur in zijn Limburgse thuisgemeente Opitter. Sinds een hersenbloeding was de linkerzijde van zijn lichaam verlamd geraakt, maar dat hield hem niet tegen om vaak onder de mensen te blijven komen. Met zijn scootmobiel trok hij er geregeld op uit. "Ondanks zijn beperking was hij nog steeds zeer optimistisch. Hij bleef een levensgenieter", zegt zijn zus Lieve. Wat begon als een banale ziekte, deed hem toch in het ziekenhuis belanden. Hij stierf op 16 maart aan Covid-19. Volgend jaar zouden hij en zijn echtgenote Cornelia 50 jaar na hun huwelijk hun gouden bruiloft vieren. (BVDH/EV)