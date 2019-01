Verlaging minimumleeftijd GAS-boete leidt niet tot gevreesde "heksenjacht op minderjarigen” ARA/SVDL/TVA/

19 januari 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant In slechts 8% van de Vlaamse steden en gemeenten wordt geen GAS-boetes uitgedeeld. De andere 92% gebruikt ze vooral om sluikstorten, hondenpoep of nachtlawaai tegen te gaan. De verlaging van de leeftijd waarop je een GAS-boete kunt krijgen heeft niet geleid tot de gevreesde “heksenjacht op minderjarigen”.

Liefst 92% van de gemeenten heeft intussen GAS-boetes ingevoerd, zo blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Gemeenten zetten de boetes vooral in tegen sluikstorten (77%), hinder van honden (niet aan de leiband, hondenpoep) of nachtlawaai (45%). 8% van de gemeenten, waaronder Oud-Heverlee, Oudenburg en Gistel, deelt nog geen GAS-boetes uit.

De verlaging van de minimumleeftijd voor GAS-boetes naar 14 jaar, enkele jaren geleden, heeft bovendien niet geleid tot de gevreesde heksenjacht. Minder dan 1 op de 10 gemeenten, waaronder Antwerpen en Vilvoorde, beboet 14-jarigen. In 7 op de 10 gemeenten kan je een GAS-boete krijgen vanaf 16 jaar. Ook de verhoging van de maximumboetes naar 350 euro heeft in de praktijk weinig veranderd. Slechts 2% van de gemeenten heeft in 2017 boetes hoger dan 150 euro geïnd. De meeste gemeenten rekenen boetes aan tussen 71 en 150 euro.