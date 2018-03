Verkrachting 22 maart 2018

In het artikel 'Begeleider vergrijpt zich twee keer aan vrouw met autisme', verschenen in de krant van dinsdag, stond verkeerdelijk dat het slachtoffer in behandeling was in de Oostendse vzw waar de dader van de verkachting parttime aan de slag was. Ook het slachtoffer werkte deeltijds in de vzw, en raakte op die manier bevriend met de 56-jarige man.