Exclusief voor abonnees Verkrachting met dood tot gevolg verjaart sneller door fout in wet 18 november 2019

Door een fout in een wet die de Kamer vorige week op voorstel van John Crombez (sp.a) en Valerie Van Peel (N-VA) heeft goedgekeurd, verjaart het zwaarste seksueel misdrijf op meerderjarigen - verkrachting met de dood tot gevolg - binnenkort al na 10 jaar. Vandaag kunnen dergelijke feiten nog tot 15 jaar na datum bestraft worden. Het was Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke die de blunder ontdekte. Groen en Ecolo hebben intussen een reparatiewet klaar die ze volgende week zullen indienen. Het zal echter nog een paar weken duren voor de fout effectief hersteld is. Bijgevolg is het mogelijk dat rechtszaken die binnenkort gepleit worden en die draaien rond misdrijven van meer dan 10 jaar geleden, effectief verjaren. De wet van Crombez en Van Peel had net tot doel om seksuele delicten op minderjarigen nooit meer te laten verjaren.

