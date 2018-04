Verkrachters moeten fikse schadevergoeding betalen 14 april 2018

Een Somalische en een Afghaanse vluchteling die een 20-jarige vrouw verkrachtten, moeten samen ruim 20.000 euro betalen. Het slachtoffer werd op 8 maart 2015 van haar fiets gesleurd in Diepenbeek, waarna beide daders haar misbruikten. Ze gingen ook aan de haal met haar geld en bankkaart. De Afghaanse dader werd in het najaar van 2016 al veroordeeld tot vijf jaar cel, terwijl zijn Somalische kompaan geïnterneerd werd. Nu is ook beslist over de schadevergoeding. De jonge vrouw verloor een schooljaar en zag haar beoogde Erasmusstage geannuleerd. De rechter kent haar 12.685 euro toe en haar ouders 5.709 euro. Ook de expertisekosten - 1.726 euro - zijn voor rekening van de daders. (BVDH)