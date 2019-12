Exclusief voor abonnees Verkrachter wil mildere straf: "Bijna al mijn rechters waren vrouwen" 11 december 2019

00u00 0

Omdat hij 30 maanden effectief te streng vond, heeft een man die veroordeeld was voor verkrachting in de Gentse nachtclub Charlatan voor het hof van beroep een mildere straf gevraagd. Eén van de redenen dat hij zo lang de cel in moest, was volgens A.G. dat hij "voor een rechtszaal vol vrouwen" stond, zo stelde zijn advocaat. "De meeste rechters en de procureur waren vrouwen. Dat heeft meegespeeld volgens mij." Carine Gassé - de enige vrouwelijke rechter in de vierde kamer van het Gentse hof van beroep - wist even niet waar ze het had. De 33-jarige A.G. zou in april een vrouw met zijn vingers gepenetreerd hebben, maar dat ontkende hij. "Ik ben enkel aan haar billen geweest." "En wie iemand wil verkrachten, doet dat niet op een dansvloer", luidde de verdere verdediging van zijn advocaat. A.G. kreeg in 2012 al eens een jaar cel voor een verkrachting. Uitspraak op 17 december. (CMEG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis