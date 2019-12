Exclusief voor abonnees Verkrachter riskeert 15 jaar na late bekentenis 26 december 2019

Voor het Brusselse hof van beroep is dinsdag het proces gevoerd over een uiterst brutale verkrachting die in september 2016 plaatsvond in Vilvoorde. Het slachtoffer, een jogster, was herhaaldelijk misbruikt en werd zo fel in elkaar geslagen dat ze voor het leven verminkt is. Pas in juni 2017 kon verdachte Pascal P. geïdentificeerd worden nadat hij in Veurne zijn ex-partner had verkracht en in elkaar geslagen. Dinsdag gaf de verdachte voor het eerst toe dat hij die feiten had gepleegd en bood hij zijn excuses aan. Volgens de verdediging moet de verkrachting gekaderd worden in het aanslepende conflict met zijn ex-partner, die hem de avond voor de feiten had buitengezet. Het parket-generaal eiste 15 jaar cel voor de man, die in eerste aanleg nog veroordeeld was tot 19 jaar cel. Arrest op 29 januari.

